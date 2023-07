Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κάτοικος «Ολντ Τράφορντ» έως το 2028 ο Ράσφορντ (pic)

Τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έως το 2028 θα φορά ο Μάρκους Ράσφορντ.

Ο 25χρονος Άγγλος επιθετικός, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο έως το 2028, πλάι στον άνθρωπο της νέας εποχής, για τους «κόκκινους διαβόλους», Έρικ Τεν Χαγκ.

«Μπήκα στην οικογένεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 7 μου χρόνια με ένα όνειρο. Το ίδιο πάθος, η ίδια περηφάνια και η ίδια αποφασιστικότηκα να πετύχω με οδηγούν μπροστά κάθε φορά, που φοράω αυτήν τη φανέλα» ανέφερε μεταξύ άλλων, στις πρώτες του δηλώσεις.

