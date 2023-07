Κάρι και Τζινόμπιλι καλωσόρισαν τον Μέσι στο MLS (vid)

Η Ίντερ Μαϊάμι με μια φαντασμαγορική τελετή, παρά την έντονη βροχόπτωση, παρουσίασε τον Λιονέλ Μέσι και στο video wall του γηπέδου έπαιξε ένα video με καλωσόρισμα από διάφορες προσωπικότητες της Αμερικής.

Ο Στέφ Κάρι και ο Μανού Τζινόμπιλι από το NBA, ο σπουδαίος Τομ Μπρέιντι από το NFL, ο ομοσπονδιακός προπονητής της team USA, Γκρεγκ Μπεχάλτερ, αλλά και αρκετοί καλλιτέχνες καλωσόρισαν τον Αργεντινό σταρ.

Δείτε παρακάτω το video:

To new beginnings 💫



A special welcome for Leo to our city! pic.twitter.com/jA09IcTQMW