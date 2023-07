Κουαδράδο: Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται από την Ίντερ

Το δρομολόγιο Τορίνο-Μιλάνο είναι έτοιμος να κάνει ο Χουάν Κουαδράδο. Ο Κολομβιανός τα έχει βρει σε όλα με την Ίντερ και αποτελεί προσωπική επιλογή του τεχνικού της ομάδας, Σιμόνε Ιντζάγκι.

Ο πρώην παίκτης της Γιουβέντους έμεινε ελεύθερος μετά από συνολικά οκτώ χρόνια, εκ των οποίων τα έξι ήταν σερί από το 2017 μέχρι και το φετινό καλοκαίρι.

Οι φιναλίστ του Champions League θα αποκτήσουν τον Κουαδράδο ως ελεύθερο, με την συμφωνία τους να είναι για μονοετές συμβόλαιο, μέχρι δηλαδή τον Ιούνιο του 2024. Μάλιστα τα ιατρικά τεστ του παίκτη έχουν ήδη προγραμματιστεί για αύριο. Αν ο Κολομβιανός τα περάσει με επιτυχία, πιθανώς να ανακοινωθεί την ίδια ημέρα.

Ο 35χρονος πλέον δεξιός μπακ, έχει αγωνιστεί με την Γιουβέντους σε συνολικά 314 εμφανίσεις και έχει πετύχει 26 γκολ και 45 ασίστ. Παράλληλα αποτελούσε μέλος και της Τσέλσι, εκεί όπου πραγματοποίησε 15 εμφανίσεις. Έχει αγωνιστεί επίσης σε Φιορεντίνα, Ουντινέζε, Λέτσε και στην χώρα του με την Ιντεπεντιέτε Μεντεγίν.

Inter are planning for Juan Cuadrado's medical tests on Tuesday. The agreement with Colombian right back is valid until June 2024. ⚫️🔵🇨🇴



Cuadrado wants to join Inter, he accepted immediately. pic.twitter.com/vsuLm7Fc7j