Ο Γουίλιαν απέρριψε Φόρεστ και... Ολυμπιακό - Ανανεώνει στη Φούλαμ

Η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη στο Νησί βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με τον άλλοτε άσο της Τσέλσι και της Άρσεναλ, μετά την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με τη Φούλαμ. Μάλιστα, βρετανικά ρεπορτάζ ήθελαν τις δύο πλευρές να βρίσκονται μία ανάσα από τη συμφωνία, που φέρεται να περιλάμβανε και την προοπτική να κλείσει ο 35χρονος άσος την καριέρα του στον Ολυμπιακό!

Όπως αποκαλύπτει ωστόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γουίλιαν θα παραμείνει τελικά στη Φούλαμ, καθώς συμφώνησε για νέο συμβόλαιο μετά τη γεμάτη περσινή σεζόν του. Οι υπογραφές αναμένεται να πέσουν μέσα στη μέρα, μετά τις ιατρικές εξετάσεις του παίκτη, ο οποίος είχε δεχτεί κρούση και από τη Σαουδική Αραβία.

EXCLUSIVE: Willian decides to return to Fulham, agreement reached! 🚨⚪️⚫️



Deal expected to be signed later today after medical tests — if all goes to plan.



Despite bids from Nottingham Forest and Saudi, Willian is now expected to sign new deal at Fulham.



Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/1aVC5ixfwX