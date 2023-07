Χαμός στην παρουσίαση του Μέσι: Σείστηκε το Μαϊάμι για τον Αργεντινό σταρ (pics+vids)

Μόλις ο Αργεντινός σταρ έκανε την εμφάνισή του το γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι σείστηκε από τις ιαχές των φιλάθλων, που καλωσόρισαν στο MLS τον 36χρονος μεσοεπιθετικό.

Τον Μέσι υποδέχθηκαν ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες της Ίντερ Μαϊάμι και του έδωσαν την φανέλα με το Νο10, ενώ από το video wall του γηπέδου έπαιζαν μηνύματα καλωσορίσματος στον Αργεντινό σταρ.

Από το... μενού δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα πυροτεχνήματα αφού η νύχτα έγινε μέρα, με τους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του Λιονέλ Μέσι.

Στη συνέχεια ο Αργεντινός σταρ, πήρε το μικρόφωνο και απευθύνθηκε στους οπαδούς της Ίντερ Μαϊάμι που συνέχισαν να αποθεώνουν τον νέο αστέρα της ομάδας τους.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

The exact moment Messi was presented as an inter Miami player !! pic.twitter.com/JK04Uixmk7