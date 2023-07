Ο καιρός καθυστερεί την παρουσίαση του Μέσι! (pic)

Η Ίντερ Μαϊάμι εξέδωσε ενημέρωση στα Social Media, αναφέροντας ότι λόγω των καιρικών φαινομένων, θα υπάρξει καθυστέρηση στην παρουσίαση του Μέσι, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των θεατών.

«Η ασφάλεια των επισκεπτών μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Εάν βρίσκεστε στο γήπεδο, παρακαλούμε μείνετε στο όχημά σας και θα παρέχουμε συνεχώς ενημερώσεις», ανέφερε στην σχετική ενημέρωση η νέα ομάδα του Λιονέλ Μέσι.

We are under a weather delay at @DRVPNKStadium.



The safety of our guests is our top priority. If you are at the stadium, please remain in your vehicle and we will provide updates here. pic.twitter.com/xljf6fKQRg