Δικό της έκανε τον ταλαντούχο Βραζιλιάνο Άντζελο Γκάμπριελ η Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου εξτρέμ από τη Σάντος, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άντζελο πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Σάντος όταν ήταν ακόμη 15 ετών και 308 ημερών και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 129 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα.

Chelsea has completed the signing of Brazilian winger Angelo Gabriel from Santos. ✍️