«Ξήλωσαν» τον Μαγκουάιρ από αρχηγό στη Γιουνάιτεντ

Αλλαγές στους αρχηγούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Ερίκ Τεν Χαγκ. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από τον ίδιο τον Άγγλο στόπερ, ο Ολλανδός τεχνικός πήρε το περιβραχιόνιο του αρχηγού από τον Χάρι Μαγκουάιρ, χωρίς να γίνεται γνωστό ποιος θα είναι ο νέος αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων».

Από την πλευρά του, ο Μαγκουάιρ δήλωσε πως υπερβολικά απογοητευμένος από την απόφαση του Ολλανδού τεχνικού, ωστόσο θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για όσο θα φορά τη φανέλα της Γιουνάιτεντ.

«Μετά από συζητήσεις με τον προπονητή σήμερα, με ενημέρωσε πως αλλάζει τον αρχηγό στην ομάδα. Μου επισήμανε τους λόγους που το έκανε αυτό, ωστόσο εγώ είμαι υπερβολικά απογοητευμένος από αυτό. Θα συνεχίσω να δίνω τα πάντα κάθε φορά που φοράω αυτή τη φανέλα.

Οπότε, θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την υπέροχη υποστήριξή τους όσο φορούσα το περιβραχιόνιο.

Από τη μέρα που ανέλαβα αυτόν τον ρόλο, πριν τρεισήμισι χρόνια, ήταν μεγάλο προνόμιο να οδηγώ τη Γιουνάιτεντ και μία από τις πιο περήφανες στιγμές στην καριέρα μου. Είναι μία από τις μεγαλύτερες τιμές στο ποδόσφαιρο. Έκανα ό,τι μπορούσα για να βοηθήσω τη Γιουνάιτεντ να είναι επιτυχημένη μέσα και έξω από το γήπεδο.

Θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ που πρώτος μου έδωσε αυτή την ευθύνη και εύχομαι όποιος το πάρει να έχει επιτυχίες και θα έχει την πλήρη στήριξή μου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Χάρι Μαγκουάιρ.

