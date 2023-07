Παρελθόν από την Αϊντχόφεν ο Τσάβι Σίμονς, επιστρέφει στην Παρί

Η Αϊντχόφεν ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Τσάβι Σίμονς αποχώρησε, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Παρί Σεν Ζερμέν. Ο άλλοτε παίκτης της ακαδημίας της Μπαρτσελόνα μεταπήδησε πέρυσι στην PSV, προερχόμενος από τη γαλλική ομάδα, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ωστόσο, οι Γάλλοι είχαν οψιόν επαναγοράς του Ολλανδού άσου, την οποία ενεργοποίησαν και αποκτούν ξανά τον 20χρονο.

Την παρελθούσα σεζόν ο Σίμονς βοήθησε την Αϊντχόφεν να τερματίσει δεύτερη στο πρωτάθλημα, ενώ πανηγύρισε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ Ολλανδίας, κατακτώντας παράλληλα τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στην Eredivisie. «Έγραψε» συνολικά 48 συμμετοχές με απολογισμό 22 γκολ και 12 ασίστ στη θητεία του στην PSV.

