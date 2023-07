Λιονέλ Μέσι: Πέρασε με κόκκινο και παραλίγο να τρακάρει (vid)

Οι πρώτες ώρες του Λιονέλ Μέσι στο Μαϊάμι είχαν και μία επικίνδυνη στιγμή.

Οι κάμερες τηλεοπτικών σταθμών αλλά και κινητών τηλεφώνων ακολουθούν τον Αργεντινό από την πρώτη στιγμή της άφιξής του στην Φλόριντα -για την Ίντερ Μαϊάμι- και κατέγραψαν μια απερίσκεπτη κίνηση από το όχημα στο οποίο επέβαινε.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral στα social media, το λευκό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ο Λιονέλ Μέσι (το συνόδευαν περιπολικά της αστυνομίας της Φλόριντα) παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη.

Το όχημα του Λιονέλ Μέσι (σ.σ. από το πλάνο δεν φαίνεται εάν ήταν αυτός στο τιμόνι) μπήκε σε μια διασταύρωση από την οποία διέρχονταν αρκετά αυτοκίνητα, αλλά για καλή του τύχη δεν προκάλεσε κάποιο τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το συγκεκριμένο όχημα στο οποίο ο Μέσι επέβαινε, είναι το τελευταίο μοντέλο της σειράς Audi Q8 το οποίο κοστίζει έως και 123.000 δολάρια (η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία είναι από τους μεγάλους χορηγούς του MLS).

🚨 | Messi went through a red light. 😭Luckily he was being escorted home by a Florida State Police car.



