Τα διαδικαστικά θέματα που αφορούσαν την μεταγραφή του Γερμανού μέσου ξεπεράστηκαν και οι Καταλανοί θα παρουσιάσουν επίσημα το νέο τους μεταγραφικό απόκτημα την Δευτέρα.

Ο Γκουντογκάν στην άφιξη του στην Βαρκελώνη φορούσε ένα t-shirt των «μπλαουγκράνα», με την Μπαρτσελόνα να αναρτά στον λογαριασμό της το video.

Gündoğan has touched down in Barcelona! 😍 pic.twitter.com/dDKMCg47aA