Στην Κωνσταντινούπολη για να υπογράψει στην Φενέρ ο Τάντιτς (pic)

Ένα 24ωρο μετά την λύση της συνεργασίας του με τον Άγιαξ, ο Ντούσαν Τάντιτς βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τον 34χρονο Σέρβο να βρίσκεται στην Κωνταντινούπολη για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Φενέρμπαχτσε.

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δέχθηκε δελεαστική πρόταση από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, δίνοντας τα χέρια με τους ιθύνοντες της Φενέρμπαχτσε.

Ο Τάντιτς θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την Φενέρμπαχτσε που θα είναι διετούς διάρκειας.

Dušan Tadić now landing in Instabul to finalize his move to Fenerbahçe 🟡🔵



He wants to continue in Europe despite 2 year deal proposal from Saudi. pic.twitter.com/s0fmQsjiU7