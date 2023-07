Επιμένουν οι Μεξικανοί για Αραούχο και ΑΕΚ - Δεν βιάζεται για στόπερ η Ένωση!

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα ένα-ένα... Κατ' αρχήν την Παρασκευή η ΑΕΚ διέψευδε συμφωνία με την Αμέρικα για τον παίκτη. Συγκεκριμένα, στη ώρα των Αζτέκων εμφανίστηκε ρεπορτάζ που ανέφερε ότι «η Κλαμπ Αμέρικα έχει αποδεχθεί την πρόταση της ΑΕΚ και πως αναζητεί παίκτη για να καλύψει το κενό και εν συνεχεία να γίνει μεταγραφή». Ωστόσο αυτό απέχει αρκετά από όσα ισχύουν επί της παρούσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον της ΑΕΚ, δεν υπάρχει συμφωνία για τον Αραούχο. Ενώ όπως φαίνεται η Ένωση έχει 2-3 παίκτες ως στόχους και ο Ματίας Αλμέιδα θα επιλέξει χωρίς βιασύνη για το ποιος είναι ο «εκλεκτός» που θα συμπληρώσει τους στόπερ.

Και τι συνέβη λίγες ώρες αργότερα; Υπήρξε νέο ρεπορτάζ από το Μεξικό που αναφέρει ότι «οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αραούχο και ΑΕΚ είναι σε καλό δρόμο, το ενδιαφέρον είναι πραγματικό. Ο "Νέστορας" θέλει να αγωνιστεί στην Ευρώπη και να παίξει Champions League». Και στο δημοσίευμα υπογραμμιζόταν επίσης ότι «η Κλαμπ Αμέρικα θα διευκόλυνε τον Αραούχο ούτως ώστε να γυρίσει στην Ευρώπη».

