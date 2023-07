Άνοιξε ο δρόμος για την ΑΕΚ: H Ίντερ Μαϊάμι ανακοίνωσε την λύση του συμβολαίου του Πιζάρο!

Τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ίντερ Μαϊάμι εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας για την λύση της συνεργασίας της με τον Ροντόλφο Πιζάρο, o οποίος ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Η Ένωση έχει έρθει σε συμφωνία με τον 29χρονο Μεξικανό, ο οποίος αναμένεται να βρίσκεται την Κυριακή στην χώρα μας, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ.

Η Ίντερ Μαϊάμι στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για την από κοινού λύση της συνεργασίας τους, με τους Αμερικανούς να ευχαριστούν τον Πιζάρο για την προσφορά στην ομάδα τους.

Ο Πιζάρο στην τριετία που αγωνίστηκε στην Ίντερ Μαϊάμι, κατέγραψε 58 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 7 γκολ και 13 ασίστ, με τον 29χρονο να ετοιμάζεται πλέον για την μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

