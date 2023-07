Απαρατήρητος ο Μέσι σε σούπερ-μάρκετ του Μαϊάμι! (pics)

Ως φυσιολογικός άνθρωπος μπορεί να ζει στο Μαϊάμι ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός άσος αποφάσισε μαζί με την σύζυγο και τα παιδιά του να επισκεφτεί ένα τοπικό σούπερ-μάρκετ για τα πρώτα ψώνια και βίωσε την εμπειρία ως ένας απλός θνητός. Ο Μέσι δεν «ενοχλήθηκε» παρά από ελάχιστους fan που ζήτησαν φωτογραφίες και αυτόγραφά, σε μία ακόμα απόδειξη πως η επιλογή του Μαϊάμι μπορεί να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα του.

More photos of Leo Messi from a local super market in Miami! 🛒 pic.twitter.com/nCgtFpXFPp