Η Μπράιτον απέκτησε 17χρονο Ρουμάνο

Η Μπράιτον ανακοίνωσε την απόκτηση του Αντριάν Μαζιλού. Ο 17χρονος Ρουμάνος επιθετικός της Φαρούλ Κονστάντσα ταξίδεψε στο Λονδίνο προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιό του με την αγγλική ομάδα. Σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ o νεαρός εξτρέμ θα ενταχθεί στο ρόστερ της Μπράιτον από τον Ιανουάριο του 2024, ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα τρία εκατ. ευρώ. Ο Μαζιλού είναι το νέο μεγάλο αστέρι της Ρουμανίας και αποτελεί ανακάλυψη του τεχνικού της Φαρούλ και μεγάλου άσου στην ιστορία της ποδοσφαίρου της χώρας, τον Γκιόργκι Χάτζι.

Excl: Romanian talent Adrian Mazilu has signed in with Brighton, done deal 🔵🇷🇴



He will join in January 2024 — €3m fee agreed. Here agent Fulco van Kooperen involved between the clubs, together in picture with legend Hagi, Mazilu and Brighton’s Sam Jewell.



Here we go ✔️ pic.twitter.com/gbrlyjzP4O