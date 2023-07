Το... βρωμόσουτο του Σακίρι και η ασίστ του Κούτσια (vid)

Ο πολύπειρος Ελβετός μεσοεπιθετικός, μετά από μία σπουδαία καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, όπου αγωνίστηκε σε Βασιλεία, Μπάγερν Μονάχου, Ίντερ, Στόουκ, Λίβερπουλ και Λιόν, βρίσκεται πλέον στο MLS και... τρελαίνει τους Αμερικανούς με το "βρωμόσουτό" του.

Μετά από μία κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ, ο 31χρονος άσος πέτυχε ένα απίθανο γκολ στη νίκη των Σικάγο Φάιαρ επί της Μόντρεαλ με 3-0.

Νωρίτερα πάντως ήταν ο Γιώργος Κούτσιας -που αγωνίστηκε βασικός- αυτός που με μία εξαιρετική προσωπική ενέργεια, ξεκλείδωσε την αντίπαλη άμυνα για το 1-0, "σερβίροντας" το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Απολαύστε το...

Shaqiri with the free kick routine straight off the training ground

Brian Gutiérrez puts it away and @ChicagoFire find the early goal!



