Ρομάνο: «Αναμένεται να πουληθεί τις επόμενες μέρες ο Ρέαμπτσιουκ, έχει προτάσεις από τη Γαλλία»

Πολύ πιθανή θεωρεί την πώληση του Μολδαβού μπακ, Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ από τον Ολυμπιακό ο Ιταλός δημοιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο 25χρονος ακραίος μπακ αναμένεται να αποχωρήσει τις επόμενες μέρες από τον σύλλογο καθώς έχει δεχθεί έντονο ενδιαφερόν από γαλλικές ομάδες (χωρίς να κάνει αναφορά για το ποιες είναι), την ίδια στιγμή που τονίζει ότι ο Ολυμπιακός θέλει 4,5 εκατ. ευρώ για να τον πουλήσει.

Ο ίδιος βρίσκεται 2,5 χρόνια στους «ερυθρολεύκους» έχοντας αγωνιστεί σε 120 ματς σε όλες τις διοργανώσεις και με απολογισμό τρία γκολ και δέκα ασίστ.

Moldavian LB Oleg Reabciuk could leave Olympiacos in the next days — there’s now strong interest from French clubs 🇲🇩🇫🇷



Told Olympiacos expectation is around €4.5m fee to let him leave. pic.twitter.com/ZFbFTxXEhU