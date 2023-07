Κωνσταντέλιας: «Ο ΠΑΟΚ είναι το No1 στις ακαδημίες - Το ποδόσφαιρο είναι χαρά»

Μια διαφορετική συνέντευξη από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του PAOK TV για τη χρονιά εξέλιξης και καθιέρωσης στον Δικέφαλο - Η φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ήταν ένα από τα πρόσωπα της σεζόν 2022-23. Συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του και απέφυγε, κατόπιν επιθυμίας και του ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει καθόλου...

Σε αυτήν την προετοιμασία όλα είναι διαφορετικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η φιλοσοφία όμως παραμένει ίδια: Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι ελευθερία και για τον νεαρό «μπαλαντέρ» του ΠΑΟΚ δεν τίθεται καμία περαιτέρω συζήτηση:

«Από πολύ μικρός δούλευα αρκετά, είτε μόνος μου είτε με την ομάδα και πάντα έδινα το 100%. Αυτό έκανα και με την πρώτη ομάδα όταν άρχισα τις προπονήσεις και περίμενα την ευκαιρία μου».

- Πόσο σε έχει επηρεάσει προσωπικά αυτή η γρήγορη εξέλιξη; Να είσαι δηλαδή πλέον βασικό στέλεχος της ομάδας;»

«Ως προσωπικότητα δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Κάθε μέρα σκέφτομαι τι κάνω σωστά και τι λάθος όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής αλλά και ως άνθρωπος και προσπαθώ να βελτιώνομαι. Σίγουρα τα συνεχόμενα ματς σε βοηθούν να αποκτάς ρυθμό αλλά και εμπειρία. Επίσης προσπαθώ να σέβομαι και τους αντιπάλους μου αλλά και τους συμπαίκτες μου σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε προπόνηση. Προσπαθώ να είμαι όσο καλός περισσότερο γίνεται».

- Πώς διαχειρίζεσαι τη δημοσιότητα. Πλέον ασχολούνται όλοι μαζί σου...

«Θα είναι ψέμα να πούμε πως όλο αυτό δεν σε επηρεάζει και πολλές φορές χωρίς να το καταλαβαίνεις. Από εκεί για παράδειγμα που δεν σε ήξερε κανένας, ξαφνικά να έρχονται να σου ζητούν φωτογραφίες, αυτόγραφα. Εχω αρχίσει ήδη όλο αυτό να το συνηθίζω».

- Είναι όμως και επικίνδυνο; Να πάρουν τα μυαλά σου αέρα;

«Σίγουρα είναι επικίνδυνο. Αλλά το θέμα είναι να έχεις γερές βάσεις από την οικογένεια σου. Ετσι ώστε να παραμένεις ταπεινός και να μην επιτρέψεις τα μυαλά σου να πάρουν αέρα. Και πολλά παιδιά μπορεί να μην θέλουν να πάρουν τα μυαλά τους αέρα αλλά χωρίς να το καταλαβαίνεις αυτό συμβαίνει! Δεν είναι δηλαδή πως το επιδιώκεις. Απλά πρέπει να είσαι ταπεινός και να μην ακούς τα καλά αλλά ούτε και τα κακά σχόλια. Ο καθένας ξέρει καλύτερα από όλους τον εαυτό του και ξέρει τι μπορεί να κάνει στο γήπεδο».

- Η παρουσία έμπειρων παικτών στα αποδυτήρια πόσο σε έχει βοηθήσει;

«Αρκετά χρόνια είμαι στην πρώτη ομάδα και οι έμπειροι πάντα με βοηθούσαν αν και ήμουν ντροπαλός. Σιγά σιγά μπήκα και εγώ στην οικογένεια του ΠΑΟΚ με τη βοήθεια όλων»

- Είσαι πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Σε κάθε ματς ανεξάρτητα του πώς κυλά το παιχνίδι.

«Προσπαθώ να το απολαμβάνω το ποδόσφαιρο γιατί για αυτό παίζω. Αν δεν απολάμβανα το ποδόσφαιρο δεν θα έπαιζα. Προσπαθώ να χαίρομαι με ότι έχω. Θέλω να είμαι χαμογελαστός είτε όταν έχω τα πάντα είτε όταν δεν έχω τίποτε απολύτως. Αυτή είναι η νοοτροπία μου και προσπαθώ να την ακολουθώ»

- Στην πρώτη σου σεζόν σε προσωπικό επίπεδο δεν είχες πολλά γκολ ή ασίστ. Νιώθεις την πίεση να βελτιώσεις τους αριθμούς σου;

«Δεν σκέφτομαι την πίεση. Θέλω να βοηθώ την ομάδα και να απολαμβάνω την κάθε στιγμή είτε είναι προπόνηση είτε αγώνας. Σίγουρα προσπαθώ. Το απολαμβάνεις το ματς όταν βάζεις γκολ και ασίστ. Αν όμως είσαι συνεπής πιστεύω πως αυτά θα έρθουν. Ξέρω ότι η ομάδα περιμένει πολλά από μένα αλλά δεν το νιώθω ως υποχρέωση. Γιατί αν το νιώθω έτσι, τότε θα σκέφτομαι πως εγώ πρέπει να βάλω γκολ. Ενώ η δουλειά μου είναι να βοηθώ την ομάδα και στην άμυνα και στην επίθεση».

- Τι δεν πήγε καλά πέρσι και η ομάδα δεν πέτυχε τους στόχους της;

«Προφανώς και η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή. Πιστεύω πως σαν ομάδα πρέπει να αλλάξουμε ρυθμό όλοι, να βάλουμε λεπτομέρειες στο παιχνίδι μας και ο καθένας μας να ανεβάζει ρυθμό. Επρεπε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν νομίζω πως ήμασταν κακοί. Ισως λίγο άτυχοι αλλά δεν ήμασταν αποτελεσματικοί».

- Κεφάλαιο Εθνική. Πώς αισθάνθηκες όταν κλήθηκες από τον Πογέτ;

«Εύκολη η προσαρμογή. Είχα ένα θερμό καλωσόρισμα και εκεί είμαστε μια καλή παρέα όπως και στον ΠΑΟΚ»

- Ποιοι είναι οι στόχοι σου στο άμεσο μέλλον;

«Το άμεσο μέλλον; Για μένα είναι η κάθε μέρα. Να δίνεις το 100% σε κάθε προπόνηση. Τα μικρά βήματα σε οδηγούν στα μεγαλύτερα. Να απολαμβάνω το ποδόσφαιρο και να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό».

- Μεγάλη κουβέντα για τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Δικαιολογημένα;

«Εγώ πιστεύω πως πολύ εύκολα ο ΠΑΟΚ μπορεί να εμπιστευτεί τα παιδιά των Ακαδημιών του. Αμα δοθούν ευκαιρίες εύκολα κάνεις μια καλή ομάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι το νούμερο 1 στις Ακαδημίες».

- Για ένα παιδί από τις Ακαδημίες που ανεβαίνει στην πρώτη ομάδα, ποιο σημείο είναι το πιο δύσκολο;

«Πιστεύω πως στην αρχή είναι τα δύσκολα. Αν από την αρχή δείξεις ποιος είσαι και τι αξίζεις μπορείς να καθιερωθείς. Αν δεν το αξιοποιήσεις άμεσα χάνεις την ευκαιρία και δυσκολεύει η προσπάθεια. Όλα είναι θέμα αυτοπεποίθησης. Είτε είσαι 20 χρονών είτε 30 αν δεν έχεις αυτοπεποίθηση είναι δύσκολα τα πράγματα».

- Ο Λουτσέσκου ασχολείται πολύ μαζί σου. Σε έχει συνεχώς από κοντά και σου μιλά...

«Είναι καλό που ασχολείται μαζί μου και δείχνει ενδιαφέρον. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να συνηθίσω. Γιατί μικρός οι προπονητές δεν μου μιλούσαν πολύ, είχα έναν πιο ελεύθερο ρόλο στην ομάδα. Τώρα αλλάζει το ποδόσφαιρο, είμαι στην πρώτη ομάδα και σαφώς πρέπει να προσθέσω στο παιχνίδι μου σημαντικές λεπτομέρειες. Με βοηθά πολύ ο προπονητής όταν μου μιλά και μου εξηγεί πράγματα».

- Όταν πηγαίνεις στην πρώτη ομάδα, χάνεται αυτή η παιδικότητα στο παιχνίδι; Μπορεί να παραμείνει;

«Πρέπει να υπάρχει παιδικότητα και ελευθερία στο ανδρικό ποδόσφαιρο. Δεν συμφωνώ πως στο αντρικό ποδόσφαιρο δεν μπορείς να είσαι ρομπότ. Χρειάζεται και η ελευθερία. Γιατί αν σε περιορίζουν δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα που ήθελες.

- Ποιος παίκτης είναι πρότυπο για σένα;

«Ποτέ δεν είχαμε πρότυπο. Μου άρεσαν ως παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Μέσι, ο Νεϊμάρ όπως και σε όλους πιστεύω. Αυτοί που χαίρονται το ποδόσφαιρο μου αρέσουν».

- Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του κρίσιμους ευρωπαϊκούς αγώνες. Τι μπορείς να πεις;

«Σαν Γιάννης θα δώσω το 100% και όλοι αυτό θα κάνουμε. Να πάρουμε τη νίκη σε κάθε ματς. Αυτό είναι η νοοτροπία για να καταφέρεις κάτι. Αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις τίποτε».

Γιάννης Κωνσταντέλιας, One on One στο PAOK TV: