Κωνσταντέλιας: «Δεν οφείλεις να είσαι ρομπότ - Το ποδόσφαιρο είναι ελευθερία και χαρά»

Μια διαφορετική συνέντευξη από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος μίλησε στην κάμερα του PAOK TV για τη χρονιά εξέλιξης και καθιέρωσης στον Δικέφαλο - Η φιλοσοφία του για το ποδόσφαιρο και ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ήταν ένα από τα πρόσωπα της σεζόν 2022-23. Συγκέντρωσε όλα τα βλέμματα πάνω του και απέφυγε, κατόπιν επιθυμίας και του ΠΑΟΚ, να μην μιλήσει καθόλου...

Σε αυτήν την προετοιμασία όλα είναι διαφορετικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η φιλοσοφία όμως παραμένει ίδια: Το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι ελευθερία και για τον νεαρό «μπαλαντέρ» του ΠΑΟΚ δεν τίθεται καμία περαιτέρω συζήτηση:

«Η ελευθερία που είχες πρέπει να υπάρχει και στο αντρικό ποδόσφαιρο! Δεν πρέπει να είσαι ρομπότ και να κάνεις αυτό και εκείνο, για μένα πρέπει να το χαίρεσαι όπως όταν ήσουν παιδί. Το ποδόσφαιρο θέλει ελευθερία, άμα σε περιορίζω δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θα ήθελες».

Γιάννης Κωνσταντέλιας, One on One στο PAOK TV: