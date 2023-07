Επίσημο: Παίκτης του Ολυμπιακού και ο Κίνι

Μετά την απόκτηση του Βιθέντε Ιμπόρα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και τον Κίνι, ολοκληρώνοντας τη 2η φετινή του μεταγραφή.

Aναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ισπανού δεξιού μπακ Χοακίν Χοσέ Μαρίν Ρουθ ή αλλιώς Κίνι. Γεννήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου 1989 στην Κόρδοβα και σε μικρή ηλικία αγωνίστηκε σε Séneca, Antequera και Lucena, τη διετία 2012-2014 πέρασε από τη δεύτερη ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, την Castilla.

Το 2014 υπέγραψε στη Ράγιο Βαγιεκάνο, με την οποία σε τρεις σεζόν αγωνίστηκε σε 77 παιχνίδια. Το 2017 αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στη Γρανάδα, στην οποία ανήκε μέχρι και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, με συνολικό απολογισμό 142 συμμετοχές. Έχει αγωνιστεί σε 104 αγώνες στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Προέρχεται από γεμάτη σεζόν με τη Γρανάδα (31 συμμετοχές), η οποία τερμάτισε πρώτη και κατέκτησε την άνοδο στη La Liga.

🔴⚪️↔ Μέλος της οικογένειας του 𝚶𝚲𝚼𝚳𝚷𝚰𝚨𝚱𝚶𝚼 ο Κίνι! Καλώς όρισες! / @Quini17 is a member of the 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐀𝐂𝐎𝐒 family! Welcome!

