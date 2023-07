Ανακοίνωσε την απόκτηση του Σόλομον η Τότεναμ

Με τη φανέλα της Τότεναμ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Μανόρ Σόλομον, με τους Spurs να ανακοινώνουν την απόκτησή του. Ο Ισραηλινός άσος από την πλευρά του υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.

Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φούλαμ από τη Σαχτάρ, από την οποία έμεινε ελεύθερος, σύμφωνα με τους κανόνες που έχει βάλει η FIFA για τους ποδοσφαιριστές που ανήκαν σε ομάδες της εμπόλεμης Ουκρανίας. Στη Φούλαμ ο Σόλομον κατέγραψε 24 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό 5 γκολ, ενώ έχει μείνει

