Ανανεώνει με τη Λούτον και γράφει ιστορία ο Μπανζού!

Έτοιμος να γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο και να πετύχει κάτι μοναδικό είναι ο Πέλι Ράντοκ Μπανζού. Ο Κονγκολέζος μέσος θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Λούτον και έτσι όταν αγωνιστεί για πρώτη φορά στην Premier League θα γράψει ιστορία.

Συγκεκριμένα, ο Μπανζού θα γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που θα καταφέρει να αγωνιστεί και στις πέντε επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας με την ίδια ομάδα, δείχνοντας έτσι για ακόμη μία φορά ποσό τεράστιο επίτευγμα είναι αυτό που κατάφερε η Λούτον.

O 29χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε 367 ματς με τη Λούτον, μετρώντας 23 γκολ και 34 ασίστ από το 2014 που πήρε μεταγραφή στην ομάδα μέχρι και σήμερα.

