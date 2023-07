Μυθική περιγραφή σε γκολ του Σφιντέρσκι: «Τον κυρίευσε ο Μίκι»! (vid)

Ο Πολωνός επιθετικός με υπέροχο άγγιγμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Σινσινάτι FC, όμως όλα τα... λεφτά ήταν η περιγραφή του Γουίλ Πάλατσουκ, που μεταμορφώθηκε σε... Μίκι Μάους.

Η φωνή του σπίκερ έσπασε και ακούστηκε όπως ο γνωστός παιδικός ήρωας και όπως ήταν φυσικό ακολούθησε πάρτι στα Social Media, με τα σχόλια να διαδέχονται το ένα το άλλο.

«Τον κυρίευσε ο Μίκι», ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια που γράφτηκαν στο Twitter, για την μυθική περιγραφή του Γουίλ Πάλατσουκ.

Δείτε παρακάτω το video:

Swigoalski's are best served with a braceski ✌️ pic.twitter.com/Nrwf6x9wK9