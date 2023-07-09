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Γράφτηκε για Ολυμπιακό, επέλεξε Κατάρ

Ποδόσφαιρο
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Ο Γάλλος επιθετικός Άντι Ντελόρ, που ακούστηκε ως μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, θα συνεχίσει κι αυτός την καριέρα του σε ομάδα της Αραβίας.

Τον δρόμο για την Αραβία και πιο συγκεκριμένα για το Κατάρ πήρε και ο Άντι Ντελόρ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός αποδέχθηκε την πρόταση για διετές συμβόλαιο από την Ουμ Σαλάλ και ανακοινώθηκε ήδη από την νέα του ομάδα.

Γράφτηκε για Ολυμπιακό, επέλεξε Κατάρ
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