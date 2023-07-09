Γράφτηκε για Ολυμπιακό, επέλεξε Κατάρ

Τον δρόμο για την Αραβία και πιο συγκεκριμένα για το Κατάρ πήρε και ο Άντι Ντελόρ, ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού. Ο 32χρονος Γάλλος επιθετικός αποδέχθηκε την πρόταση για διετές συμβόλαιο από την Ουμ Σαλάλ και ανακοινώθηκε ήδη από την νέα του ομάδα.

تعاقد نادي أم صلال مع الدولي الجزائري أندي ديلور، قادمًا من نانت الفرنسي، لمدة موسمين، بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح، حيث وقع على تعاقده بحضور سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن ال ثاني رئيس النادي وسعادة الشيخ تميم بن محمد ال ثانى نائب رئيس النادي في اطار استعدادات الصقور pic.twitter.com/k9ysPqocIM