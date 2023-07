Με τιμές… αρχηγού κράτους ο Μπαμπέ στο Καμερούν

Στο Καμερούν βρίσκεται ο Κιλιάν Μπαμπέ και γίνεται δεκτός με τιμές και αυστηρά μέτρα ασφαλείας, που παραπέμπουν σε αρχηγό κράτους. Ο Γάλλος άσος επισκέφτηκε το χωριό του πατέρα του, φορώντας παραδοσιακή ενδυμασία, ενώ γίνεται χαμός από κόσμο όπου εμφανίζεται.

Ο Γάλλος σταρ επισκέφτηκε τις ρίζες του στο Καμερούν στο πλαίσιο τουρνέ για μια σειρά από φιλανθρωπικές δράσεις, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της χώρας, ενώ τη δεύτερη μέρα του ταξιδιού του οδηγήθηκε στο χωριό του πατέρα του στην Ντουάλα, ονόματι Τζεμπαλέ, φορώντας παραδοσιακό τοπικό ένδυμα.

Η άφιξή του στο σημείο έμοιαζε με τον πρόεδρο μεγάλης χώρας, καθώς υπήρχε κομβόι πολλών αυτοκινήτων και στρατιωτικών οχημάτων, με τις δυνάμεις του στρατού και της τοπικής αστυνομίας να τον συνοδεύουν συνεχώς.

Σε ένα από τα σχετικά βιντεάκια στο twitter που έχει γίνει viral, φαίνεται να επικρατεί μια μικρή αναταραχή μεταξύ πολιτών και του στρατού, την ώρα που ο Μπαπέ περπατούσε στο χωριό υπό την προστασία των σεκιούριτι, με τον Γάλλο σταρ να δείχνει αμήχανος.

Kylian Mbappé has arrived at the birthplace of his father in Cameroon, wearing traditional dress. pic.twitter.com/gwzYpwQkr2