Ανεβάζει την προσφορά η Μπάγερν για Κέιν

Έτοιμη να ανεβάσει την προσφορά της για να πείσει την Τότεναμ να της δώσει τον Χάρι Κέιν είναι η Μπάγερν Μονάχου. Η ομάδα του Λονδίνου έχει απορρίψει τα 70 εκατ. ευρώ των Βαυαρών, οι οποίοι επανέρχονται με νέα πρόταση που αγγίζει τα 80 εκατ. ευρώ.

Αυτό αναφέρει η εφημερίδα «Daily Mail», με την Τότεναμ πάντως να μοιάζει ανυποχώρητη στις απαιτήσεις της. Οι Άγγλοι επιμένουν στα 100 εκατ. ευρώ, αν και ο Κέιν μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Άγγλος επιθετικός θα ήθελε να δοκιμάσει την τύχη του σε άλλη ομάδα, μιας και η Τότεναμ έμεινε εκτός Ευρώπης φέτος, ενώ εκτός από τη Μπάγερν, φέρεται να βρίσκεται και στο στόχαστρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

