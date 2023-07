Σταθερά κρίσιμη η κατάσταση του Φαν ντερ Σαρ

Από τον επίσημο Άγιαξ μεταφέρονται πλέον τα νεότερα της κατάστασης της υγείας του Έντβιν Φαν ντερ Σαρ, έπειτα από παράκληση της συζύγου του Αν-Μαρί. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση: «Ο Έντβιν Φαν ντερ Σαρ θα παραμείνει το επόμενο χρονικό διάστημα σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Η κατάσταση του είναι σταθερή, αλλά ακόμα κρίσιμη».

Τονίζεται ακόμα ότι η οικογένεια Φαν ντερ Σαρ μαζί με τον Άγιαξ είναι βαθύτατα συγκινημένη από τα πάρα πολλά μηνύματα υποστήριξης.

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6