Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση ο Φαν Ντερ Σαρ

Ο Άγιαξ έβγαλε ανακοίνωση για τον πρώην Ολλανδό τερματοφύλακα, Έντουιν Φαν Ντερ Σαρ.

Στο μικρό κείμενο που ανέβασε η ομάδα του Άμστερνταμ, αναφέρεται πως ο 52χρονος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής παραμένει στην εντατική θεραπεία με την κατάστασή του να κρίνεται σταθερή.

«Ο Εντβίν Φαν Ντερ Σαρ θα παραμείνει στην εντατική θεραπεία. Η κατάστασή του είναι σταθερή αλλά παραμένει κρίσιμη. Ο Άγιαξ μοιράζεται μαζί σας αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους της Ανμαρί Φαν Ντερ Σαρ, σύζυγος του Έντουιν.

Η οικογένεια του Φαν Ντερ Σαρ μαζί με τον Άγιαξ, είναι ευγνώμων και συγκινημένοι από τα πολλά μηνύματα συμπαράστασης.»

Edwin van der Sar will remain in intensive care for the time being. His condition is stable but still concerning.

Ajax shares this information on behalf of Annemarie van der Sar, Edwin's wife.



The Van der Sar family, along with Ajax, is grateful and deeply touched by the many… pic.twitter.com/4UPRNAnMn6