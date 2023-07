Στις ακαδημίες της Τσέλσι ο Τέρι

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, ο Τζον Τέρι γύρισε στην ομάδα με την οποία έχει συνδέσει το όνομά του.

Ο 42χρονος βετεράνος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ασχολείται πλέον με την προπονητική, επέστρεψε στους «Μπλε» και ανέλαβε πόστο στις ακαδημίες του συλλόγου.

Ο Τέρι είχε αποκαλύψει πως θα γυρνούσε στην ενεργό δράση της προπονητικής μόνο για την Τσέλσι. Με την φανέλα της ομάδας του Λονδίνου σημείωσε 715 συμμετοχές με 67 γκολ και 27 ασίστ ενώ μεταξύ άλλων, κατέκτησε μία φορά το Champions League (2011-12) και πέντε φορές την Premier League.



I’m delighted to be back Home working in the Academy.@ChelseaFC 💙 pic.twitter.com/QBJtPUoPdm