Σοκ: Στην εντατική με αιμάτωμα στον εγκέφαλο ο Φαν Ντε Σαρ

Σοκ στον κόσμο του ποδοσφαίρου! Με ανακοίνωσή του ο Άγιαξ έκανε γνωστό πως ο Έντουιν Φαν ντε Σαρ, βρίσκεται στο νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην εντατική. Ο Ολλανδός θρύλος, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο «Αίαντας» είχε αιμάτωμα στον εγκέφαλο και μπήκε στην εντατική.

Βέβαια όπως τονίζουν οι Ολλανδοί η κατάσταση του Φαν ντε Σαρ είναι σταθερή και αναμένεται σύντομα νέα ενημέρωση.

On Friday, Edwin van der Sar has had a bleeding around his brain. He’s currently in hospital in the intensive care unit and is in a stable condition.



Once there is more concrete information, an update will follow.



Everyone at Ajax wishes Edwin a speedy recovery. We’re thinking… pic.twitter.com/M7jKs5TBB9