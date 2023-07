Πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώνεται από την Άρσεναλ ο Τίμπερ

Παίκτης της Άρσεναλ θα πρέπει να θεωρείται ήδη ο Γιούριεν Τίμπερ. Ο Ολλανδός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Λονδίνο και πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Έτσι, η μεταγραφή του Τίμπερ στους «κανονιέρηδες» είναι τελειωμένη, με τον 22χρονο στόπερ να αφήνει την Ολλανδία και τον Άγιαξ για λογαριασμό των Λοδρέζων. Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων θα φτάσει τα 45 εκατομμύρια ευρώ αλλά υπάρχουν αρκετά μπόνους στόχων τα οποία πάντως είναι ρεαλιστικά, με τον Ολλανδό στόπερ να προβάρει πλέον την φανέλα των «Κανονιέρηδων».

Ο Τίμπερ παρά τα 22 του χρόνια είναι αρκετά έμπειρος καθώς μετράει 121 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα του Άγιαξ. Πέρσι αγωνίστηκε σε 34 ματς με 2 γκολ και 2 ασίστ ενώ συνολικά έχασε μόνο ένα από τα 48 ματς του Αίαντα σε όλες τις διοργανώσεις.

