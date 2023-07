Ανακοίνωσε Σταματελόπουλο η Νιουκάστλ Τζετς

Στην Αυστραλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Απόστολος Σταματελόπουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Νιουκάστλ Τζετς.

Ο 24χρονος επιθετικός ο οποίος αγωνίστηκε στην Ρόδο και τον ΠΑΣ Γιάννενα, επέστρεψε μετά από δύο χρόνια στην αυστραλέζικη ομάδα.

Με την φανέλα του ΠΑΣ Γιάννενα, την περασμένη σεζόν σε 17 συμμετοχές μοίρασε μία ασίστ.



✍️ 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒄𝒌 𝑺𝒕𝒂𝒎𝒂! We're pleased to announce the signing of striker Apostolos Stamatelopoulos on a two-year deal.#BondedByGold