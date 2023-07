Επίσημο: Δανεικός στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης ο Κοχ (vid)

Η Άντραχτ Φρανκφούρτης ανακοίνωσε την έναρξη του δανεισμού του Ρόμπιν Κοχ από την Λιντς.

Ο 26χρονος αμυντικός θα περάσει την τελευταία σεζόν του συμβολαίου του στην Γερμανία.

Στην Λιντς πήγε το 2020 και έχει συνολικά 77 συμμετοχές ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο έπαιξε σε 39 αγώνες.

Στην εθνική ομάδα της Γερμανίας έκανε ντεμπούτο το 2019 και έκτοτε έχει οκτώ εμφανίσεις.

