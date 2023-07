Απέρριψε δύο προτάσεις από την Σαουδική Αραβία ο Μπονούτσι

Όπως ανέφερε ο Νικολό Σίρα, ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα δέχθηκε δύο πλουσιοπάροχες προτάσεις από την Σαουδική Αραβία, ωστόσο τις απέρριψε αφού δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη.

Ο 36χρονος στόπερ, έχει συμβόλαιο με την Γιουβέντους έως το 2024 και θέλει να το εξαντλήσει, ενώ στην σκέψη του υπάρχει το ενδεχόμενο να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι.

