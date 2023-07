Η Μπέτις ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με την Γουλβς για τον Ποντένσε

Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, Πέδρο Σεπουβέλδα η Μπέτις έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Γουλβς για την απόκτηση του Πορτογάλου εξτρέμ.

Η Μπέτις προσφέρει ένα ποσό κοντά στα 11 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο μεσοεπιθετικό που μετράει συνολικά 105 συμμετοχές με την Γουλβς, έχοντας στο ενεργητικό του και 16 γκολ.

❗️Exclusive. @RealBetis is in advanced negotiations with @Wolves for Daniel Podence. An official offer from 7 to 10 million pounds is being prepared. Next days are decisive. ⏳ pic.twitter.com/7v8HWwVx4x