Αποθεώθηκε από χιλιάδες οπαδούς της Μπενφίκα ο Ντι Μαρία στην παρουσίασή του (vid)

Ο Αργεντινός σταρ παρουσιάστηκε από την Μπενφίκα και γνώρισε μυθική αποθέωση από τους φιλάθλους των «αετών» της Λισαβόνα, που περίμεναν καρτερικά για να τον δουν.

«Δέχτηκα πολλές προτάσεις από πολλά μέρη, αλλά είχα το όνειρο, τη θέληση και τον ενθουσιασμό να έρθω στην Μπενφίκα, να επιστρέψω σπίτι και να νιώσω ξανά χαρούμενος.

Ειλικρινά, διάλεξα με την καρδιά μου, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό που νιώθω είναι το ίδιο με αυτό που ένιωσα το 2007, όταν έφτασα στη Λισσαβώνα. Δουλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για περισσότερους τίτλους.

Η Μπενφίκα κέρδισε το 38ο πρωτάθλημα φέτος και ελπίζω να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο ώστε του χρόνου να πανηγυρίσουμε το 39ο.

Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Το να μπορώ να επιστρέψω στο σπίτι μου είναι κάτι μοναδικό, κάτι το ανεξήγητο. Είμαι ευγνώμων που ήρθε εδώ τόσος κόσμος για να με καλωσορίσει, ξέρω ότι στην Πορτογαλία αυτό δεν είναι φυσιολογικό και σήμερα είναι όλοι εδώ για μένα», ανέφερε ο στην παρουσίασή του ο Αργεντινός σταρ.

Benfica fans welcome Ángel Di Maria in special way 🔴🦅🇦🇷



He’s back after 13 years.



🎥 @SC_ESPNpic.twitter.com/c0MNtfo1fQ