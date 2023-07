Ο 61χρονος Πορτογάλος τεχνικός τα βρήκε σε όλα με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας δύο σεζόν.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τους πάγκους των Πόρτο, Ρίο Άβε, Τσάβες, Γκιμαράες, Σαχτάρ, Αλ Ντουχαΐλ και Μποταφόγκο.

