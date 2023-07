Ελ Γιαμίκ : Τον «έκοψε» ο Γιοβάνοβιτς, αρέσει στον Αλμέιδα!

Ένα από τα φαινόμενα που έχει παγιωθεί σε κάθε μεταγραφική περίοδο, είναι και οι λεγόμενες….καραμπόλες που σε κάθε περίπτωση προσφέρουν ίντριγκα και βάζουν ξεχωριστές και ιδιαίτερες «πινελιές» στο εγχώριο παζάρι.

Όπως μας έχει διδάξει πολλάκις η ιστορία, αμέτρητες οι περιπτώσεις παικτών που «κυκλοφορούν» την ίδια περίοδο στην ατζέντα όχι μιας, αλλά περισσοτέρων ελληνικών ομάδων.

Το ίδιο ακριβώς συνέβη (και) στην περίπτωση του διεθνούς Μαροκινού στόπερ, Ζαουάντ Ελ Γιαμίκ.