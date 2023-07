Η Ρεάλ κλείνει το μεγαλύτερο ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός θεωρείται το μεγαλύτερο ταλέντο του τουρκικού ποδοσφαίρου με τους δύο «αιώνιους» της Ισπανίας να δίνουν μεγάλη... μάχη για την απόκτησή του από την Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αυτοί που βγήκαν κερδισμένοι είναι οι Μαδριλένοι, που πρόσφεραν στην Φενέρ 20 εκ. ευρώ και ποσοστό μεταπώληση 20%, για να αποκτήσουν τον 18χρονο ποδοσφαιριστή.

Ο Γκιουλέρ, αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην Ισπανία, για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με την Ρεάλ, που προσθέτει ακόμη έναν ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ της.

Ο Αρντά Γκιουλέρ την τελευταία διετία έχει καταγράψει 51 συμμετοχές με την φανέλα της Φενέρμπαχτσε, μετρώντας 9 γκολ και 12 ασίστ, ενώ είναι διεθνής και με την Εθνική Τουρκίας, έχοντας τέσσερις συμμετοχές και ένα γκολ.

