Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μέισον Μάουντ από την Τσέλσι.

Ο 24χρονος μέσος από την Αγγλία, ανήκε στην πρώτη ομάδα των «Μπλε» του Λονδίνου από το 2017 έχοντας συνολικά 33 γκολ και 37 ασίστ σε 195 συμμετοχές.



✍️ It's official.



Welcome to Manchester United, Mason Mount! 🔴#MUFC