Ο Μπουλούτ πήρε Γούτα στην Κάρντιφ

Ο Δημήτρης Γούτας είναι και επίσημα παίκτης της Κάρντιφ. Η ομάδα που αγωνίζεται στην Championship, ανακοίνωσε τον Έλληνα αμυντικό, ο οποίος υπέγραψε μέχρι το 2025.

Προπονητής στην νέα ομάδα του 29χρονου ποδοσφαιριστή θα είναι ο Ερόλ Μπουλούτ, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, του Πανιωνίου, του Ολυμπιακού, του ΟΦΗ και της Βέροιας.

Την περασμένη σεζόν ο Γούτας αγωνίστηκε στην Σίβασπορ έχοντας 46 συμμετοχές με δύο ασίστ.



Οι πρώτες δηλώσεις του Έλληνα αμυντικού:

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Δεν μπορώ να περιμένω ώστε να μάθω παράπανω για την Championship.

Περιμένω να γνωριστώ με την ομάδα, να δουλέψω μαζί τους και να γίνω καλύτερος ημέρα με την ημέρα»

We are delighted to confirm that Dimitrios Goutas has signed a two-year contract with #CardiffCity! ✍️



Welcome to South Wales, Dimitri! 💙#CityAsOne