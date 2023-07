Ανακοίνωσε Μαρτίνεθ η Μπαρτσελόνα (vid)

Επίσημα παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι ο Ινίγο Μαρτίνεθ ο οποίος υπέγραψε με τον καταλανικό σύλλογο μέχρι το 2025.

Ο 32χρονος Ισπανός αμυντικός, αγωνιζόταν στην Ατλέτικο Μπιλμάο από το 2018 έχοντας συνολικά 177 συμμετοχές με οκτώ γκολ και επτά ασίστ.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, σε 18 αγώνες σκόραρε ένα γκολ ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Στην εθνική του ομάδα έκανε ντεμπούτο το 2013 και έκτοτε έχει ένα γκολ σε 20 εμφανίσεις.

Nobody:

Absolutely nobody:

Iñigo Martinez: 👐👅



We've got a new culer in town 🔥 pic.twitter.com/HCzNrHKOcf