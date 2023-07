Αποχαιρέτισε τον Εμβιλά ο Ολυμπιακός (pic)

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Γιαν Εμβιλά, με τους Πειραιώτες να αποχαιρετούν τον Γάλλο χαφ. Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» ευχαρίστησαν τον 33χρονο αμυντικό μέσο για την προσφορά του στην ομάδα με μία λιτή ανάρτηση στα social media, η οποία έγραφε «Γιαν Εμβιλά σε ευχαριστούμε για όλα».

Γιαν Εμβιλά σε ευχαριστούμε για όλα! / Thank you for everything @yannmvila!🔴⚪️🙏🏻



