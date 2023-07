Επίσημα στη Νιούκαστλ ο Τονάλι - Ο πιο ακριβός Ιταλός παίκτης στην ιστορία!

Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε ότι έκανε δικό του τον 23χρονο Ιταλό μέσο, ο οποίος αφήνει τη Μίλαν και υπογράφει με τη Νιούκαστλ πενταετές συμβόλαιο.

H Νιούκαστλ... φλέρταρε έντονα τον Τονάλι εδώ και καιρό και τελικά τον απέκτησε δίνοντας ποσό που φτάνει τα 70 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ.

Αυτό σημαίνει πως ο 23χρονος ποδοσφαιριστής γίνεται ο πιο ακριβός Ιταλός στην ιστορία του αθλήματος!

Επίσης, οι «ροσονέρι» θα κρατήσουν ποσοστό μεταπώλησης ύψους 10%.

✍️ We are delighted to announce the signing of Sandro Tonali from @acmilan.



The 23-year-old joins the Magpies for an undisclosed fee and has agreed a contract at St. James’ Park initially until 2028.



Welcome to Newcastle United, Sandro! 🇮🇹 pic.twitter.com/BbxrNUzVNo