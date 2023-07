Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Γιουνάιτεντ ο Μάουντ

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Άγγλος χαφ, την Δευτέρα (3/7), θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του με τους «Κόκκινους Διάβολους».

Η Γιουνάιτεντ ήρθε σε οριστική συμφωνία με την Τσέλσι για τον 24χρονο μέσο, καταβάλλοντας στους «Μπλε» 55 εκατομμύρια λίρες, ενώ η συμφωνία θα προβλέπει και την καταβολή ακόμη 5 εκ. με την μορφή μπόνους.

Ο Μάουντ από την πλευρά του έχει συμφωνήσει με την Γιουνάιτεντ για πενταετές συμβόλαιο, με τους «Κόκκινους Διάβολους», να διατηρούν οψιόν επέκτασης για τον τελευταίο χρόνο συμβολαίου του Μάουντ.

Mason Mount will undergo medical tests on Monday and then he’s finally gonna sign five year deal as new Manchester United player. 🚨🔴 #MUFC



Contract until June 2028 — it will also include an option to extend until June 2029.



£55m plus £5m to Chelsea. Statement this week. pic.twitter.com/LJrOlex32x