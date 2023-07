Συναγερμός στην Ατλάντα - Αποχώρησε τραυματίας ο Γιακουμάκης (pic)

Ο Έλληνας επιθετικός είναι ο πρώτος σκόρερ της Ατλάντα, έχοντας σημειώσει 10 γκολ σε 15 ματς, με τον Γιακουμάκη να αποχωρεί στο 30ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού προκαλώντας ανησυχία.

Ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο έμπειρος στράικερ, ωστόσο στην Ατλάντα Γιουνάιτεντ υπάρχει έντονη ανησυχία, αφού ο Γιακουμάκης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας και ένας από τους καλύτερους παίκτες της.

Atlanta United DP forward and leading Giorgios Giakoumakis pulls up with a non-contact injury and is being subbed out. Giakoumakis walks off on his own power though.



Any extended absence would be a huge blow for Atlanta. He's got 10 goals in 956 minutes this season. pic.twitter.com/9fy84nZrVA