Ενίσχυση στην άμυνα για τον ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Τροστ - Εκόνγκ!

Σε συμφωνία με τον 29χρονο Νιγηριανό στόπερ της Γουότφορντ, Τροστ Εκόνγκ, ήρθε ο ΠΑΟΚ, προχωρώντας τη μεταγραφική ενίσχυση μετά τις υποθέσεις των Μπάμπα - Σαμάτα! Τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές!

Ο ΠΑΟΚ βρισκόταν σε αναζήτηση δεξιού στόπερ και είναι σαφές πως η εκκρεμότητα με τον Ίνγκασον δεδομένου πως η υπόθεσή του παραμένει ανοιχτή, ενέτεινε τις προσπάθειες, φέρνοντας στο προσκήνιο την περίπτωση του Τροστ Εκόνγκ.

Κάτω από άκρα μυστικότητα, οι Θεσσαλονικείς έφεραν την υπόθεσή του στα μέτρα τους και ήρθαν σε προφορική συμφωνία μαζί του καθώς και με την Γουότφορντ, στην οποία θα καταβάλουν ένα εκατ. ευρώ ενώ σε αντίστοιχα νούμερα θα κινηθεί και το συμβόλαιό του.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται στην Θεσσαλονίκη για ιατρικά και υπογραφές, με τον ΠΑΟΚ να προσθέτει μία πινελιά αναβάθμισης στις θέσεις των στόπερ, αφουγκράζοντας πλήρως τα «θέλω» του Ραζβάν Λουτσέσκου για δυναμικό δεξιοπόδαρο στόπερ με έφεση στο build up!

Ο Τροστ Εκόνγκ προκρίθηκε ως πρώτη επιλογή των ανθρώπων του ΠΑΟΚ λόγω ηλικίας, εμπειρίας και παραστάσεων και έρχεται να προστεθεί στις κινήσεις του Δικεφάλου με Σαμάτα και Μπάμπα!

Who is who

Ο υψηλόσωμος (1.91) κεντρικός αμυντικός γεννήθηκε στο Χάαρλεμ της Ολλανδίας στις 1 Σεπτεμβρίου του 1993 από Νιγηριανούς γονείς και ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα από τοπικές ακαδημίες για να μεταπηδήσει στα αντίστοιχα της Φούλαμ το 2008, ενώ το 2010 μετακόμισε στην U18 της Τότεναμ.

Ο Τροστ Εκόνγκ έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα στη χώρα που γεννήθηκε καθώς το 2013 η Χρόνινγκεν τον απέκτησε από την U23 της Τότεναμ, με τον Νιγηριανό στόπερ να καταγράφει δύο συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, προτού μετακομίσει με την μορφή του δανεισμού στην Ντόρντρεχτ (34 συμμετοχές).

Το 2015 μετακόμισε ως ελεύθερος στην Γάνδη, όπου αγωνίστηκε σε 8 ματς, για να ακολουθήσει ο δανεισμός στη Νορβηγία και την Χάουγκεσουντ (34 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ), αναγκάζοντας την Μπούρσασπορ να δαπανήσει 1.5 εκ. ευρώ για την απόκτησή του.

Σε μια σεζόν στην Τουρκία, ο Τροστ Εκόνγκ κατέγραψε 32 συμμετοχές με 3 γκολ, γεγονός που οδήγησε την Ουντινέζε να βγάλει από τα ταμεία της το ποσό των τριών εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει το 2018, με τον Νιγηριανό στόπερ να μετράει συνολικά 66 ματς με την ομάδα που εδρεύει στο Ούντινε σε δύο σεζόν στην Serie A.

Κατόπιν, μπήκε στη ζωή του έμπειρου στόπερ η Γουότφορντ, στην οποία μετακινήθηκε το 2020, με τον υψηλόσωμο κεντρικό αμυντικό να καταγράφει συνολικά 68 συμμετοχές, έχοντας και 2 γκολ στο ενεργητικό του, ενώ το δεύτερο εξάμηνο της σεζόν που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε με την μορφή του δανεισμού στην Σαλερνιτάνα, με 9 συμμετοχές και 1 γκολ.