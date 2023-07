ΑΕΚ: «Δεν αφήνουμε να γυρίσει ο αντίπαλος μας» - Η εντολή του Αλμέιδα σε άσκηση στους παίκτες

Μαθήματα σωστών τοποθετήσεων περιελάμβανε η πρωινή προπόνηση της Κυριακής επί ολλανδικού εδάφους για την ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα των παικτών περιελάμβανε ασκήσεις «ένας εναντίον ενός» σε στενό χώρο, οι οποίες απαιτούσαν συνδυασμούς πρέσινγκ, σωστής τοποθέτησης αλλά και ενέργειας με την μπάλα. Ο Αργεντινός τεχνικός ζητούσε άμεσες επιθέσεις μετά την ανάκτηση της μπάλας, ενώ στη συνέχεια έμπαινε και δεύτερος παίκτης εναντίον του αμυντικού.

«Δεν αφήνουμε να γυρίσει ο αντίπαλος μας. Έχουμε σωστή τοποθέτηση του σώματος. Θέλω σωστή αντίδραση. Με το που κλέψετε την μπάλα συνεχίστε την φάση και κάντε επίθεση», τόνισε ο Αργεντινός τεχνικός, ο οποίος στο φινάλε φάνηκε να είναι ικανοποιημένος από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του. «Σας ευχαριστώ παιδιά, very well, very well (σ.σ. πολύ καλά)», είπε χαρακτηριστικά.

