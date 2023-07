Αυτή είναι η νέα δεύτερη φανέλα της Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Την καινούργια εκτός έδρας φανέλα που θα φορούν από την νέα αγωνιστική περίοδο, αποκάλυψε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Το άσπρο χρώμα κυριαρχεί ενώ στο ύψος όπου βρίσκεται ο βασικός χορηγός υπάρχει μία γραμμή η οποία από τα δεξιά είναι κόκκινη και από τα αριστερά μπλε.

Από την πίσω πλευρά αυτή η γραμμή δεν ενώνεται, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο μία γαλλική σημαία που στην μέση της έχει τον αριθμό του ποδοσφαιριστή.

Η φανέλα είναι σχεδιασμένη από την Nike.



🆕⬜️✨



Discover our new @nikefootball 𝐀𝐰𝐚𝐲 jersey for the 23/24 season launched on the occasion of the first @PSG_English WE RUN PARIS – 10KM race 👕



A bold white shirt with a colourful band that revisits the traditional colours of the Club ❤️💙#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 pic.twitter.com/BhyScTlrkh